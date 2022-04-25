Названо число россиян, желающих продлить майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше половины россиян хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. Согласно результатам опроса сервиса "Работа.ру", речь идет о 68% респондентов, сообщает RT.
При этом 32% опрошенных оказались против такого предложения. Еще 60% признались, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу майских. Согласились бы на это только 40% опрошенных.
72% участников опроса рассказали, что не планируют брать отпуск на дни между праздничными выходными. В планах у 14% респондентов – взять отпуск, еще столько же опрошенных еще не определились.
Всего в опросе сервиса участвовали более трех тысяч пользователей из всех регионов России.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что майские праздники могут быть продлены по решению регионов России. При этом правительство РФ данную идею не одобрило. Политик отметил, что инициатива о продлении майских праздников вызвала широкий общественный резонанс.
До этого парламентарий выступил с инициативой о продлении майских праздников до 10 дней. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.
Эксперт назвала условие для продления майских праздников в РФ
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