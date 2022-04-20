В Госдуме допустили возможность продления майских праздников в РФ

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что майские праздники могут быть продлены по решению регионов России.

При этом правительство РФ данную идею не одобрило. Политик отметил, что инициатива о продлении майских праздников вызвала широкий общественный резонанс.

"Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будем обращаться к губернаторам, для того, чтобы в этом году для тех регионов, где это актуально, особенно, где важно развитие сельского хозяйства, чтобы этим майские праздники продляли", – цитирует Даванкова РИА Новости.

Ранее парламентарий выступил с инициативой о продлении майских праздников до 10 дней. По его словам, это даст россиянам время запастись продуктами на осень и провести время с близкими.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику страны и потребует внесения поправок в Трудовой кодекс.

