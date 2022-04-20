В Госдуме не увидели оснований для продления майских праздников в РФ

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для продления майских праздников до 10 дней нет оснований.

"В 2022 году все будет в строгом соответствии с трудовым законодательством. Каких-либо явных предпосылок эпидемиологического характера, чтобы делать такие продолжительные выходные, нет", – приводит слова Нилова "Интерфакс".

При этом вице-спикер нижней палаты парламента от "Новых людей" Владислав Даванков заявил, что получил ответ от российского правительства по поводу предложения продлить майские праздники.

По его словам, там не видят возможности устанавливать такой период нерабочих дней на федеральном уровне, однако каждый регион вправе это сделать.

"Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будем обращаться к губернаторам, чтобы в этом году для тех регионов, где это актуально, особенно где важно развитие сельского хозяйства, чтобы эти майские праздники продляли", – сказал Даванков.

Ранее заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, в каком случае в этом году продлят майские праздники. По ее словам, россиянам могут разрешить не работать 4–6 мая, если дополнительные выходные позволят сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами.

При этом Петровская подчеркнула, что не все компании могут позволить себе приостановить работу, а дополнительные выходные означают, что сотрудникам нужно будет платить в повышенном размере, что увеличивает фонд оплаты труда.

