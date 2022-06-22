Ликсутов заявил, что больше 70% пассажиров столичного метро ездят в новых поездах

Больше 70% пассажиров столичного метро ездят в новых и комфортных поездах разных моделей. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, в городе продолжают закупать современные составы.

Например, количество инновационных поездов "Москва 2020" за год выросло более чем в 1,5 раза. Четыре таких состава начали курсировать в мае. Еще четыре продолжают тестировать.

Каждый из поездов "Москва 2020" вмещает до 1 490 человек. Все восемь составов – почти 12 тысяч человек. Всего в московском метро работает больше 100 самых современных составов именно этой серии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.