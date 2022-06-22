Все выходы станции "Деловой центр" работают штатно после задымления в ТЦ "Афимолл"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все выходы станции московского метро "Деловой центр" работают в обычном режиме после произошедшего в торговом центре "Афимолл" задымления, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось о задымлении, произошедшем в магазине "Рив Гош" в торговом центре "Афимолл". Позднее в МЧС уточнили, что в вытяжке одного из кафе в ТЦ вспыхнул жир. Огонь перешел по вытяжке в магазин парфюмерии. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь тысяч человек. Сообщений о пострадавших не поступало. Пожар уже потушили.

В столичном Дептрансе уточнили, что происшествие не повлияло на работу станций метро "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов также осуществляется в соответствии с графиком.

В то же время из-за работ городских служб в ТЦ был временно закрыт выход № 3 станции "Деловой центр". Пассажиров попросили пользоваться другими выходами.

