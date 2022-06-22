В Москве пересмотрят алгоритм помощи при онкологических заболеваниях. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Появятся так называемые клиентские пути на всех этапах лечения и по каждому заболеванию. Будет сразу понятно, куда обращаться, какие обследования проходить и в какие сроки, а также узнать, где можно наблюдаться уже после лечения.

Город будет обновлять и рейтинги онкологических больниц с учетом мнений пациентов. Все это должно сделать помощь максимально понятной и прозрачной, а также повысить ее качество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

