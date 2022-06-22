В РФ вступил в силу закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу закона о бесплатном проезде детей в электропоездах. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах", – заявил Володин.

По словам парламентария, для получения льготного проезда необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

В начале июня Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного для сидения места. Ранее в ряде субъектов РФ на проезд таких пассажиров предоставлялась только скидка.