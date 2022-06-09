Путин поручил увеличить размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил увеличить до 40 000 рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения определен до 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" на 25% снизила стоимость перелета в города Дальнего Востока по "плоским" тарифам. Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня, а перелет необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Отмечается, что пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

