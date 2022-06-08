"Аэрофлот" на 25% снизил стоимость авиабилетов на Дальний Восток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Российская авиакомпания "Аэрофлот" на 25% снизила стоимость перелета в города Дальнего Востока по "плоским" тарифам. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
"Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня (включительно), а перелет необходимо совершить до 31 октября 2022 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".
В компании уточнили, что авиабилеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву будут стоить около 3,9–4,2 тысячи рублей для ребенка. За взрослый билет нужно будет заплатить около 5–7,6 тысячи рублей.
Перелет туда-обратно будет стоить чуть более 20 тысяч рублей на рейсах "Аэрофлота" и в 17,8 тысячи рублей – на рейсах "России".
Ранее Владимир Путин призвал подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Также президент поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.
Председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко, в свою очередь, предложил увеличить для Дальнего Востока размер туристического кешбэка с 20 до 40 тысяч рублей. При этом предполагается, что кешбэк по-прежнему не будет превышать 20% от стоимости тура.
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