Подписано соглашение о создании у Владивостока нового города Спутник

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
На полях Восточного экономического форума подписано соглашение о создании у приморской столицы города Спутник. Об этом в пятницу, 3 сентября, со ссылкой на Минвостокразвития сообщает РИА Новости.
Документ подписали министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, а также ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород".
Уточняется, что предстоит разработать мастер-план нового города, в том числе сформировать концепцию.
Создавать Спутник планируют в 30 километрах от Владивостока – на территории опережающего социально-экономического развития Надеждинская. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, площадь застройки составит 925 гектаров.
О планах создать город-спутник Владивостока впервые в конце августа рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Таким образом, столица Приморья может стать городом-миллионником.
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