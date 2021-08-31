На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

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На Дальнем Востоке планируют создать город-спутник Владивостока, объединение с ним и Артемом позволит столице Приморья стать городом-миллионником. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник", – сказал он.

Сейчас во Владивостоке, по официальным данным, проживает порядка 600 тысяч человек, в городе Артем – около 100 тысяч. По словам Чекункова, в город-спутник планируется привлечь еще порядка 300 тысяч человек.

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Его пленарное заседание состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, участие в мероприятии примет Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что 22% россиян поддерживают идею переноса столицы в Сибирь со строительством в данном регионе пяти новых городов. По их мнению, такие шаги помогут экономическому и демографическому развитию Сибири.

За строительство новых городов без переноса административного центра высказались еще 30% респондентов, обосновавшие свою позицию тем, что именно Москва традиционно воспринимается как столица России.