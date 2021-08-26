Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании ВЭФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин будет лично присутствовать на пленарном заседании Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я подтверждаю, что Путин примет участие в работе Дальневосточного экономического форума. Он примет участие в пленарке очно", – сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Песков уточнил, что президент не только посетит пленарку лично, но также примет участие в видеоконференции.
"Поскольку сам по себе форум состоит из достаточного большого количества панельных дискуссий и заседаний, то в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами, спикерами сессий ВЭФ. С тем чтобы они рассказали президенту о том, как они работали, о том, что они делали на форуме", – добавил Песков.
Он отметил, что встреча Путина с модераторами и спикерами форума пройдет в заключительный день, 3 сентября, перед пленаркой. Это позволит президенту получить полную картину вопросов, обсуждаемых на ВЭФ.
Ранее Дмитрий Песков назвал вопрос о сменяемости власти в России риторическим. Он отметил, что здесь неважна позиция Кремля, поскольку это вопрос волеизъявления людей, а также Конституции страны.
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