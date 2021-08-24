Песков назвал вопрос сменяемости власти в России риторическим

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о сменяемости власти риторическим. Он отметил, что здесь неважна позиция Кремля, поскольку это вопрос волеизъявления людей, а также Конституции страны.
"Это вопрос риторический. И совершенно здесь неважна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей", – приводит "Газета.ру" слова Пескова.
Ранее Владимир Путин во время ежегодной прямой линии ответил на вопрос о преемнике. По его словам, решение о выборе главы государства всегда остается за гражданами России.
В то же время Песков заявлял о том, что доволен нынешней системой власти. Таким образом, он прокомментировал слова Путина по поводу его преемника. Ранее президент страны предложил чиновникам не искать того, кто продолжит его деятельность, прямо сейчас, а заниматься своей работой.
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