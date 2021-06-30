Путин заявил, что Ельцин не передавал ему власть

Владимир Путин заявил, что Борис Ельцин не передавал ему власть.

Житель Краснодара поинтересовался у президента, есть ли человек, которому он однажды будет готов передать власть, отметив, что сам Путин якобы стал президентом путем добровольной передачи полномочий первым президентом России Борисом Ельциным.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства", – сказал российский лидер в ходе прямой линии.

Говоря о возможном преемнике, Путин выразил надежду на то, что, когда подойдет к концу срок его полномочий, будут люди, которых он сможет рекомендовать на должность президента страны. Он также отметил, что одна из его ответственностей заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на пост главы государства в будущем.

Ранее в ходе интервью телеканалу NBC Владимир Путин заявил, что готов поддержать преемника даже в случае расхождения во взглядах, если тот будет всецело предан России.

Он также добавил, что процесс смены власти является естественным и рано или поздно замена найдется каждому.

