Путин заявил о необходимости сохранить тенденцию снижения безработицы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России наметилась тенденция снижения безработицы, и ее надо сохранить. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Путин напомнил, что за пандемийный период безработица в России выросла до 5,9%. Теперь перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень.

"До начала нашего знакомства и борьбы с COVID-19 общий объем безработицы был 4,6–4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним процентов в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6–4,7%, и такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить", – сказал президент.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ представило доклад, согласно которому в стране снизилось число зарегистрированных безработных. Отмечалось, что на сегодняшний день этот показатель составляет 1,292 миллиона человек. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц.

В начале июня были названы регионы РФ с самым высоким уровнем безработицы на основании данных Росстата. Исследование показало, что за период с февраля по апрель 2021 года худшие показатели фиксировались в Ингушетии, Тыве и Чечне.

