Названы регионы РФ с самым высоким уровнем безработицы

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Наиболее высокий уровень безработицы в России с февраля по апрель текущего года зафиксировали в Ингушетии, Тыве и Чечне. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает газета "Известия".
В Ингушетии проблемы с работой возникали у 32,2% населения, в Тыве – у 20,4%, в Чечне – у 18,1%. В первую пятерку регионов с высоким уровнем безработицы также вошли Дагестан и Республика Алтай – 16,4% и 14,7% соответственно.
Наиболее низкий уровень безработицы в начале текущего года был зафиксирован в ЯНАО – 2,4%, а также в Санкт-Петербурге и Чукотке – по 2,5%. В Татарстане этот показатель равен 2,8%, в Москве и ХМАО – 3%, в Хабаровском крае – 3,4%.
Сообщается, что уровень безработицы Росстат рассчитывал по методологии Международной организации труда. Безработными считались те граждане, которые на момент исследования не были трудоустроены, но готовы были приступить к работе.
В ведомстве также пояснили, что уровень безработицы МОТ всегда выше уровня официальной безработицы.
Ранее стало известно, безработных какого возраста в России больше всего. По данным ВЦИОМ, это околого 9% граждан РФ от 25 до 34 и от 45 до 59 лет.
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