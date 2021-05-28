Стало известно, безработных какого возраста больше всего в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

9% россиян в возрасте 25–34 лет и 45–59 лет на данный момент не имеют работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении "Интерфакс".

Всего было опрошено 1 600 человек старше 18 лет. Из них безработными оказались 6%. Среди молодежи в возрасте 18–24 лет в отсутствии работы признались 4%. Меньше всего безработных, как выяснилось, среди людей старше 60 лет – всего 2%.

Ранее Росстат опубликовал данные об уровне безработицы по регионам. Меньше всего людей без постоянной работы насчитали в Ямало-Ненецком автономном округе, таких там 2,4%.

Самый высокий показатель зарегистрировали в Ингушетии – 29,8%. В Москве же он составил 2,6%.

