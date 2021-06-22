В России снизилось число зарегистрированных безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда и социальной защиты РФ представило доклад, согласно которому в стране снизилось число зарегистрированных безработных.

Отмечается, что на сегодняшний день этот показатель составляет 1,292 миллиона человек.

"Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", – приводит РИА Новости выдержку из доклада.

В начале июня были названы регионы РФ с самым высоким уровнем безработицы на основании данных Росстата. Исследование показало, что за период с февраля по апрель 2021 года худшие показатели фиксировались в Ингушетии, Тыве и Чечне.

