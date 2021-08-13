Лукашенко рассказал, как видит смену власти в Белоруссии

13:24
Фото: depositphotos/palinchak
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена власти в стране должна осуществляться постепенно, чтобы действия молодых управленцев в случае необходимости могли контролироваться предыдущим поколением чиновников. Об этом сообщает агентство "БелТА".
По мнению Лукашенко, действующая власть должна передать бразды правления новому поколению, обеспечив верный вектор дальнейшей политики.
"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держались жизнь и наш человек, осталось: это труд и хлеб. Мы должны не просто им передать страну. Мы, постепенно приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", – сказал глава республики.
Ранее Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента. Он уточнил, что не раз думал о том, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек.
Он также сообщил, что на данный момент не понимает, как можно уйти на пенсию или заняться другим делом.
Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Белоруссии
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