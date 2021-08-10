Лукашенко по ошибке обратился к американской журналистке во время пресс-конференции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции с представителями медиа, общественности и экспертами предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток, подумав, что она является сотрудником региональной прессы, но по ошибке выбрал корреспондентку The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт обратила внимание, что на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса от представителей региональных медиа. Она предоставила такую возможность журналистке издания "Минская правда", затем вопросы продолжили задавать иностранные журналисты.

Спустя время Лукашенко вновь захотел услышать вопросы от региональных СМИ Белоруссии и сам выбрал сидящую в первых рядах журналистку, сказав: "Ну вот, девушка с региона".

"Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times", – сказала журналистка.

Ранее Лукашенко рассказал, когда покинет пост президента. Он уточнил, что не раз думал о том, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек. Он также сообщил, что на данный момент не понимает, как можно уйти на пенсию или заняться другим делом.