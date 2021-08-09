Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Фото: ТАСС/POOL/MAXIM GUCHEK

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в стране имеется порядка 15–20 человек, которые смогли бы стать его преемниками на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

"Они все на виду, кто может быть президентом. Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15–20, которые могут вырасти в президенты", – сказал он, комментируя политические потрясения, с которыми Белоруссия столкнулась год назад.

По словам Лукашенко, все они похожи на него своей преданностью Белоруссии.

"Они надежны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", – полагает он.

Президент подчеркнул, что в равных выборах победят "прагматичные, нормальные люди", а оппозиция не имеет никаких перспектив. Комментируя возможные сроки своего ухода с поста главы государства, Лукашенко отметил, что новый человек может его сменить уже "очень скоро".

"Я вросся в эту страну, а она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является отсутствие протестных акций в стране.

Также он опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны.