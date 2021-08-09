Лукашенко ответил на вопрос о преемнике

Фото: ТАСС/POOL/MAXIM GUCHEK
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в стране имеется порядка 15–20 человек, которые смогли бы стать его преемниками на посту главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
"Они все на виду, кто может быть президентом. Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15–20, которые могут вырасти в президенты", – сказал он, комментируя политические потрясения, с которыми Белоруссия столкнулась год назад.
По словам Лукашенко, все они похожи на него своей преданностью Белоруссии.
"Они надежны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", – полагает он.
Президент подчеркнул, что в равных выборах победят "прагматичные, нормальные люди", а оппозиция не имеет никаких перспектив. Комментируя возможные сроки своего ухода с поста главы государства, Лукашенко отметил, что новый человек может его сменить уже "очень скоро".
"Я вросся в эту страну, а она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что главным условием его ухода из власти является отсутствие протестных акций в стране.
Также он опроверг слухи о собственных планах передать власть в республике своим детям, в частности старшему сыну Виктору, избранному главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: