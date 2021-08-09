Лукашенко высказался о возможном вхождении Белоруссии в состав России

Фото: depositphotos/borkus

Вопрос возможного вхождения Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня, в настоящее время в этом нет никакой необходимости, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы – суверенное и независимое государство. Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. Когда я слышу эти намеки (о вхождении. – Прим. ред.) в состав России, я всегда думаю головой Путина: что, еще одна головная боль нужна России? Нет", – сказал он.

Как отметил Лукашенко, Владимир Путин также осознает все аспекты и сложности этого вопроса.

Белорусский президент пояснил, что для обеспечения тесной экономической интеграции двух стран нет необходимости в слиянии их государственных аппаратов. По его словам, Белоруссия и Россия и так "живут как единая страна", сохраняя при этом независимость.

Ранее Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

Также российский президент объяснил, что Союзное государство с Белоруссией является моделью глубокой интеграции двух стран, которая позволяет облегчить жизнь рядовым гражданам, создать необходимые условия для экономического развития, а также повысить общую конкурентоспособность.