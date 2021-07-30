В Кремле назвали условие размещения российских войск в Белоруссии

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Российские войска могут разместить в Белоруссии только в случае официального обращения руководства одной страны к руководству другой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никаких обращений от Белоруссии на этот счет не было, передает РБК.

Ранее Александр Лукашенко допустил привлечение российских войск ради безопасности Союзного государства. При этом, по его словам, Белоруссия сама обладает достаточными силами для самообороны.

В марте Лукашенко допускал размещение в Белоруссии российских военных самолетов для общего пользования. По его словам, создания новых баз для этого не потребовалось бы.

Владимир Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

