Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

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Александр Лукашенко сообщил, что привез на встречу с Владимиром Путиным аналитические документы о ситуации вокруг России и Белоруссии, Союзного государства, а также об отношении стран Запада к Китаю. Об этом сообщает RT.

По словам белорусского лидера, он привез с собой подготовленные белорусскими спецслужбами документы, с которыми хотел познакомить Путина.

Лукашенко подчеркнул, что, если бы все документы этого чемоданчика выложили в открытый эфир, возникло бы много тем для обсуждения.

Встреча лидеров России и Белоруссии прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

В ходе встречи главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В частности, последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком".

В свою очередь, президент Белоруссии заявил российскому коллеге, что привез документы, которые, по словам Лукашенко, прояснят, что на самом деле происходит в республике.

Лидер Белоруссии также отметил, что в ситуации с Ryanair не должно быть ограничений к "Белавиа". Он напомнил, что западные страны неоднократно просили помощи у белорусской авиакомпании в вывозе граждан, поскольку работал только аэропорт в Минске.