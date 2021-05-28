Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более пяти часов

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В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они продлились более пяти часов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ходе встречи главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В частности, последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком".

В свою очередь президент Белоруссии заявил российскому коллеге, что привез документы, которые, по словам Лукашенко, прояснят, что на самом деле происходит в республике.

Лидер Белоруссии также отметил, что в ситуации с Ryanair не должно быть ограничений к "Белавиа". Он напомнил, что западные страны неоднократно просили помощи у белорусской авиакомпании в вывозе граждан, поскольку работал только аэропорт в Минске.

Встреча лидеров России и Белоруссии прошла сочинской резиденции Бочаров ручей.