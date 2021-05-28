Путин в разговоре о Ryanair вспомнил о ситуации с бортом президента Боливии

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Владимир Путин в ходе разговора о Ryanair с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вспомнил, как для проверки посадили борт президента Боливии Эво Моралеса.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", – отметил российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, с ним согласился.

До этого в ходе встречи глава республики сообщил, что привез на встречу с российским президентом документы, которые, по его словам, покажут, что на самом деле происходит в республике.

По его словам, противники хотят раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".