Захарова заявила, что запрет на полеты над Белоруссией угрожает безопасности пассажиров

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Введение Евросоюзом запрета на полеты через воздушное пространство Белоруссии является безответственным решением, ставящим под угрозу безопасность пассажиров, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, – полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл", – написала она в Facebook.

Захарова отметила, что Евросоюз за мгновение успел создать огромные проблемы для простых граждан, проявляя при этом нерасторопность в решении реальных проблем.

"Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан", – указала представитель МИД РФ.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. По словам президента страны Александра Лукашенко, западные страны слишком быстро среагировали на произошедшее.

Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.