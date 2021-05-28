Путин предложил Лукашенко искупаться

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Владимир Путин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко искупаться. Об этом глава РФ заявил в ходе встречи двух лидеров в Сочи.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", – предложил Путин.

Глава государства отметил, что море уже теплеет, и выразил радость в связи с визитом белорусского лидера. Лукашенко, в свою очередь, принял предложение Путина.

Как сообщалось ранее президенты России и Белоруссии намерены в ходе встречи обсудить совместные проекты двух стран, а также процесс развития двусторонних связей.

Кроме того, на повестке дня экономическое и энергетическое сотрудничество.