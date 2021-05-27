Путин и Лукашенко в рамках встречи обсудят развитие двусторонних связей

Фото: kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут посвящены совместным проектам и развитию двусторонних связей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии на предстоящей встрече могут затронуть ситуацию вокруг госдолга республики. Так Песков ответил на вопрос, планирует ли РФ помогать Белоруссии с рефинансированием внешних долгов и будет ли этот момент в повестке встречи. Он также добавил, что заявлений для прессы по итогам не запланировано.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.
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