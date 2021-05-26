Лукашенко выразил готовность обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского лидера Джо Байдена в Минск, если тот хочет обсудить проблемы республики. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко также добавил, что может организовать достойную встречу Джо Байдену и Владимиру Путину.
"Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси – это смешно", – рассказал Лукашенко.
По его словам, в пятницу, 28 мая, они с Путиным обсудят США.
"Я только не знаю, о чем Байден – Путин-то в теме – будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится", – заключил белорусский лидер.
Ранее пресс-секретарь главы государства подтвердил будущую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Кроме того, Дмитрий Песков рассказал, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.
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