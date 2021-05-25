Кремль подтвердил будущую встречу Путина и Лукашенко

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда состоится встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, она состоится до конца мая. О дате и месте переговоров в Кремле проинформируют отдельно.
Кроме того, Песков отметил, что встреча планировалась еще до ситуации с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.
"Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению встречи Путина и Лукашенко. Он отметил, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.
Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.
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