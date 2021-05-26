В Кремле назвали дату переговоров Путина и Лукашенко

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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко запланированы на 28 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Да, у нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что заявлений для прессы по итогам не запланировано.

Кроме того, Кремль не исключает, что лидеры России и Белоруссии на предстоящей встрече могут затронуть экономические вопросы, а также ситуацию вокруг госдолга республики. Так Песков ответил на вопрос, планирует ли РФ помогать Белоруссии с рефинансированием внешних долгов и будет ли этот момент в повестке встречи.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что два президента, как правило, сообщают друг другу о состоянии дел в экономике государств.

"Поэтому я не исключаю, что президент Белоруссии посчитает нужным информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, от того, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", – заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства подтвердил будущую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кроме того, Дмитрий Песков рассказал, что в рамках комплекса двусторонних отношений будет рассмотрено и дальнейшее развитие интеграционных процессов.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.