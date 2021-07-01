Путин назвал Белоруссию ближайшим союзником

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Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник, заявил Владимир Путин на форуме регионов двух стран.

По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.

В Сочи 28 мая прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они продлились более пяти часов.

В ходе встречи главы государств сделали ряд заявлений о росте товарооборота между странами и планах по вводу в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, а также обсудили ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В частности, последние события вокруг Белоруссии Путин назвал "всплеском эмоций" и "очередным витком".