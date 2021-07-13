Путин раскрыл значение Союзного государства с Белоруссией

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин объяснил, какое значение несет в себе Союзное государство с Белоруссией. Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер пояснил, что данная модель является неким уровнем интеграции.

"Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. <...> И при полном сохранении суверенитета", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что такая модель позволяет облегчить жизнь рядовым гражданам, создать необходимые условия для экономического развития, а также повысить общую конкурентоспособность.

До этого Путин дал разъяснения, зачем написал статью об Украине. Президент РФ подчеркнул, что хотел обратить внимание граждан на общее положение вещей в мире.

Новая аналитическая статья Владимира Путина, посвященная русско-украинской тематике, была ранее опубликована на сайте Кремля.