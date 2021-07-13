Путин и Лукашенко договорились о заморозке цены на газ для Белоруссии на уровне 2021 года

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии в 2022 году на уровне 2021 года, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года", – заявил представитель Кремля.

Также президенты достигли договоренности о кредитной поддержке Минска в связи с налоговым маневром в России.

"Договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России", – добавил Песков.

По его словам, встреча лидеров продолжалась более пяти часов и носила обстоятельный характер. Путин и Лукашенко встретились в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив экономические вопросы и международную ситуацию.

Ранее Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко не внезапная. Он отметил, что президенты договорились о ней некоторое время назад. Песков добавил, что лидеры России и Белоруссии часто общаются, а подобные разговоры носят рабочий формат. В этот раз решено было не анонсировать встречу, что никоим образом не умаляет ее значение.

В мае переговоры лидеров двух стран проходили в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Тогда мероприятие длилось более пяти часов.