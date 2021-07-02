Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии

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Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии завершено проведение масштабной антитеррористической операции, сообщает агентство "БелТА".

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", – объявил он на церемонии вручения государственных наград в Минске.

Президент также добавил, что после окончания мероприятий по линии контрразведки власти предъявят претензии "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Лукашенко отметил, что белорусское общество пытались информационно раскачать изнутри, старались устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пробовали деморализовать, глумились над белорусскими символами. "Но все равно просчитались", – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал санкции попыткой "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России. Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны западных стран, но и смогут использовать их для усиления двустороннего экономического сотрудничества, заявил он.

