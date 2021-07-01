Лукашенко назвал санкции попыткой "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России

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Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны западных стран, но и смогут использовать их для усиления двустороннего экономического сотрудничества, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики", – цитирует его "Интерфакс".
По его словам, санкции являются не чем иным, как попыткой "наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы" Белоруссии и России. Лукашенко отметил, что Запад заинтересован в ослаблении интеграционных процессов и смене политического курса в Белоруссии и других странах.
Он также коснулся строительства АЭС в третьих странах, отметив, что Минск готов помогать Москве в этом вопросе и что такая договоренность уже есть.
Ранее Владимир Путин заявил, что Белоруссия не просто добрый сосед для России, но и ближайший союзник. По его словам, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.
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