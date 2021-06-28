В Евросовете прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"

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Выход Белоруссии из программы "Восточное партнерство" усилит напряженность с ЕС, лишив граждан республики новых возможностей от сотрудничества с сообществом. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в своем Twitter.
"Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в "Восточном партнерстве". Это лишь усилит напряженность и приведет к негативным последствиям для народа Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых этим сотрудничеством", – объяснил Мишель в посте.
Ранее стало известно, что крупнейший российский авиаперевозчик грузов "Волга-Днепр" больше не летает через Белоруссию из-за санкций и требований британских властей. Представитель частной группы подтвердил информацию, подчеркнув, что это временное решение, которое было принято после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".
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