Первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию из-за санкций

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Крупнейший российский авиаперевозчик грузов "Волга-Днепр" больше не летает через Белоруссию из-за санкций и требований британских властей, сообщает РБК.

Представитель частной группы подтвердил информацию, подчеркнув, что это временное решение, которое было принято после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг "Белаэронавигация".

"Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, пояснили в группе.

Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. По словам президента страны Александра Лукашенко, западные страны слишком быстро среагировали на произошедшее.

Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.

