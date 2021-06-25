Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перевод россиянки Софьи Сапеги под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что такое решение было официально принято следственными и судебными властями Белоруссии.

"А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки – они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", – заявил представитель Кремля.

Ранее Сапегу перевели под домашний арест. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и не носит электронный браслет.

Студентка Европейского гуманитарного университета находилась вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, а Сапега и Протасевич были задержаны.

