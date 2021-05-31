В МИД Белоруссии допустили передачу Сапеги России

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил предположение, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии, а после него возможны разные варианты. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

"Как будет развиваться ситуация, дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", – сказал Макей.

Говоря о том, насколько может затянуться рассмотрение дела, если суд будет проходить в Минске, министр отметил, что это зависит от материалов, которые имеются у следствия.

"Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", – подчеркнул он.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.

При этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

28 мая защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Защитник задержанной россиянки посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядит бодрой и здоровой, а также надеется на скорейшее разрешение ситуации.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

