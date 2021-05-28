Защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Защита россиянки Софьи Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание, сообщает ТАСС.

По словам адвоката задержанной Александра Филановича, по УПК данную жалобу должен в течение трех дней рассмотреть Минский городской суд.

Защитник Сапеги посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядит бодрой и здоровой, а также надеется на скорейшее разрешение ситуации.

"С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации", – сказал он.

24 мая российский консул встретился с родителями задержанной, рассказал о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал адвоката. Также российские дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.

При этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

