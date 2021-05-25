В Кремле отреагировали на рекомендации ЕС облетать территорию Белоруссии

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Россия сожалеет в связи с решением Евросоюза рекомендовать европейским авиакомпаниям не летать через Белоруссию, ситуация с посадкой рейса Ryanair в Минске требует объективного изучения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Здесь только можно выразить сожаление. Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же все стоит денег, это счетная позиция", – отметил представитель Кремля.
По его словам, облет довольно большой страны в самом центре Европы обернется значительными потерями для перевозчиков.
"Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже, наверное, обсуждать, исходя из конкретики и конкретных данных. Но наши европейские коллеги все-таки пошли по другому пути: они предпочли на вчерашнем саммите, наверное, без какого-то разбирательства быстро принять решение", – подчеркнул Песков.
Ранее саммит глав государств Евросоюза выпустил постановление, в котором предложил запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в ЕС и полеты над его территорией.
К этому подтолкнул инцидент, произошедший 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
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