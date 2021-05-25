Франция приостановила разрешение на полеты компании "Белавиа"

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Франция закрыла свое небо для белорусской компании "Белавиа". О приостановке разрешения на полеты в Twitter написал госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари.

Он также призвал французские авиакомпании не пользоваться воздушным пространством Белоруссии в "целях безопасности пассажиров".

Ранее саммит глав государств Евросоюза выпустил постановление, в котором предложил запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в ЕС и полеты над его территорией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что в самолете находится бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления лайнера его задержали.