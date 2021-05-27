Песков заверил, что Россия сделает все необходимое для защиты Сапеги

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля, может ли быть поднят вопрос о возможности передать Сапегу российским правоохранителям и уже на территории РФ решать вопрос об уголовном преследовании.

"Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", – ответил Песков.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российский консул встретился с Сапегой по завершении белорусской стороной всех необходимых юридических процедур.

