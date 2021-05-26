Минск уведомил Москву о продлении срока содержания Сапеги под стражей

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"
Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги продлен на 2 месяца. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", – цитирует дипломата РИА Новости.
Захарова добавила, что задержанная россиянка в ходе консульского визита не высказала жалоб. Она лишь попросила о содействии по бытовым вопросам, помощь ей будет оказана.
Представитель МИД подчеркнула, что дипломаты и дальше будут оказывать содействие задержанной и отстаивать ее права.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.
Отец россиянки Софии Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: