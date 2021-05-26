Минск уведомил Москву о продлении срока содержания Сапеги под стражей

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Белоруссия уведомила Россию, что срок содержания под стражей задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги продлен на 2 месяца. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", – цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что задержанная россиянка в ходе консульского визита не высказала жалоб. Она лишь попросила о содействии по бытовым вопросам, помощь ей будет оказана.

Представитель МИД подчеркнула, что дипломаты и дальше будут оказывать содействие задержанной и отстаивать ее права.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

По некоторым данным, девушке может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.

