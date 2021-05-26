Мать арестованной в Белоруссии Сапеги рассказала о шоковом состоянии

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Анна Дудич, мать россиянки Софьи Сапеги, которую арестовали в Белоруссии, рассказала, что ее дочь всегда была вне политики. Об этом сообщает RT.

По словам женщины, они находятся в шоковом состоянии. Кроме того, Дудич рассказала, что уже обращалась в МИД, а также писала на сайт администрации президента РФ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наши правоохранительные органы, в частности Республики Беларусь, смогли разобраться. И я надеюсь, что девочка наша будет на свободе", – сказала мать Сапеги.

Софья Сапега была задержана в Минске на 72 часа после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.

Девушку подозревают в совершении противоправных действий на территории Белоруссии в 2020 году.

Позднее было опубликовано видео, в котором россиянка назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.