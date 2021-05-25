Дипломаты РФ принимают меры по защите прав задержанной в Минске россиянки

Фото: ТАСС/ Виктор Драчев

Пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что российские дипломаты принимают все меры по защите прав задержанной в Минске Софии Сапеги. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы предпринимаем все необходимые действия и меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации. Как только мы узнали, мы направили соответствующий запрос, ноту в белорусский МИД, где просили об официальном подтверждении задержания гражданки России и о том, чтобы нам был предоставлен консульский доступ, если факт подтвердится", – заявил дипломат.

Маскалев добавил, что представители посольства уже встретились с Софией Сапегой и продолжают оказывать ей необходимую поддержку.

По словам пресс-атташе российского посольства, девушка чувствует себя нормально. Она также не высказывала жалоб на некорректное обращение со стороны правоохранителей.

Маскалев также подтвердил, что в отношении девушки проводятся следственные действия. Сапегу подозревают в нарушении белорусского уголовного законодательства. В посольстве ожидают официальную информацию о мере пресечения для россиянки.

София Сапега была задержана в Минске на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Девушку подозревают в совершении противоправных действий на территории Белоруссии в 2020 году.

Позднее было опубликовано видео, в котором россиянка назвала себя редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

Девушку задержали после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.