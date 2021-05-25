Дипломаты РФ принимают меры по защите прав задержанной в Минске россиянки

Фото: ТАСС/ Виктор Драчев
Пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев заявил, что российские дипломаты принимают все меры по защите прав задержанной в Минске Софии Сапеги. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы предпринимаем все необходимые действия и меры по защите интересов нашей гражданки с самого начала ситуации. Как только мы узнали, мы направили соответствующий запрос, ноту в белорусский МИД, где просили об официальном подтверждении задержания гражданки России и о том, чтобы нам был предоставлен консульский доступ, если факт подтвердится", – заявил дипломат.
Маскалев добавил, что представители посольства уже встретились с Софией Сапегой и продолжают оказывать ей необходимую поддержку.
По словам пресс-атташе российского посольства, девушка чувствует себя нормально. Она также не высказывала жалоб на некорректное обращение со стороны правоохранителей.
Маскалев также подтвердил, что в отношении девушки проводятся следственные действия. Сапегу подозревают в нарушении белорусского уголовного законодательства. В посольстве ожидают официальную информацию о мере пресечения для россиянки.
София Сапега была задержана в Минске на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Девушку подозревают в совершении противоправных действий на территории Белоруссии в 2020 году.
Позднее было опубликовано видео, в котором россиянка назвала себя редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
Девушку задержали после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.
Отец россиянки Софии Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: