Задержанную в Белоруссии гражданку РФ арестовали на два месяца

Фото: instagram.com/sapega_sofia_
Адвокат Александр Филанович сообщил об аресте задержанной в Белоруссии россиянки. Срок ее содержания в СИЗО КГБ составит два месяца, передает РБК.
"Сегодня был допрос Софии [Сапеги]. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения – содержание под стражей на срок 2 месяца", – подчеркнул юрист.
Адвокат отметил, что с него взяли подписку о неразглашении обстоятельств дела. Расследование на данный момент ведет главное следственное управление белорусского СК.
Арест россиянки также подтвердил ее отец Сергей Дудич.
Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, российский консул получил разрешение на встречу с задержанной гражданкой РФ. Ранее представители дипмиссии встретились с родителями девушки.
София Сапега была задержана в Минске на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Девушка якобы совершила противоправные действия на территории Белоруссии в прошлом году.
Гражданка РФ находилась в числе пассажиров самолета авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, спутник Сапеги, которого также направили в СИЗО.
Отец россиянки Софии Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске
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