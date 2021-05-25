В МИД заявили о получении разрешения на встречу российского консула с Сапегой

Фото: instagram.com/Sapega_Sofia_

Российский консул получил разрешение на встречу с гражданкой РФ Софией Сапегой, задержанной в Минске по подозрению в совершении преступлений в Белоруссии в августе – сентябре 2020 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", – цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее белорусская сторона подтвердила задержание россиянки на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Сапега якобы совершила противоправные действия на территории Белоруссии в прошлом году.

24 мая российский консул встретился с родителями задержанной, рассказал о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал адвоката. Также российские дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.

При этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

